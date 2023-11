Finanziaria approvata dalla Giunta, incontro tra Schifani e Galvagno

Ok anche alla Nadefr

1' DI LETTURA

PALERMO – Via libera della giunta Schifani alla legge di stabilità 2024-2026. Il governo, riunito a Palazzo d’Orleans, ha approvato anche la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale. Entrambi i testi saranno trasmessi all’Assemblea regionale siciliana per l’esame e la conseguente approvazione da parte del Parlamento.

Schifani incontra la stampa

Alle 16 il presidente della Regione, Renato Schifani, illustrerà i contenuti della Finanziaria alla stampa. Nelle stesse ore a Palazzo dei Normanni, proprio di fronte alla sede del governo, l’Ars inizierà l’esame del Collegato ter, la manovrina che di fatto apre la sessione di bilancio e che anticipa per certi versi alcune scelte della Finanziaria. Nella giornata di martedì la manovrina era rimasta in standby in attesa di un accordo tra i partiti.

Incontro Schifani-Galvagno

Questa mattina il governatore Renato Schifani ha incontrato il presidente di Sala d’Ercole, Gaetano Galvagno. L’obiettivo è quello di giungere a una veloce approvazione sia della manovra correttiva che della legge di stabilità. Per il primo testo si profila un maxi-emendamento che dovrebbe essere messo insieme dalla commissione Bilancio, così come concordato ieri da maggioranza e opposizione.