Finanziaria avanti all’Ars, ma il vertice di maggioranza è rinviato

Assente il Mpa. Schifani incontra la Dc e rafforza i numeri in vista dell'Aula

PALERMO – Vertice di maggioranza rinviato alla prossima settimana. L’incontro delle forze di centrodestra sulla Finanziaria giunta all’Ars non si è tenuto per l’assenza già prevista del Movimento per l’autonomia, che aveva annunciato con un comunicato l’impossibilità a partecipare alla riunione. Nella coalizione si è preferito non forzare la mano con un vertice senza gli autonomisti e così tutto è stato rinviato alla prossima settimana.

Finanziaria avanti all’Ars

La legge di stabilità, intanto, prosegue il suo cammino all’Ars e al momento non si registrano scossoni per la maggioranza. La prima commissione ha dato il suo ok al testo: 170 gli emendamenti esaminati dall’organismo presieduto da Ignazio Abbate, una quarantina quelli approvati. Via libera anche nelle altre commissioni. Manca all’appello soltanto la terza, presieduta da Gaspare Vitrano, che completerà l’iter domani, giovedì 13 novembre. A breve, quindi, il testo dovrebbe essere pronto per il primo vero banco di prova: la commissione Bilancio.

Schifani incontra la Dc

Il presidente della Regione, Renato Schifani, intanto lavora per cementare la maggioranza. Schifani oggi ha incontrato sei dei sette deputati Dc, il partito estromesso dalla Giunta dopo il ciclone giudiziario che si è abbattuto sul suo leader, Totò Cuffaro, e sul capogruppo Carmelo Pace. I centristi hanno ribadito il sostegno esterno al governatore, che al momento non intende cedere alla tentazione del rimpasto tenendo nelle sue mani l’interim della Famiglia e della Funzione pubblica. Una scelta che contribuisce a rasserenare i rapporti con lo scudocrociato.

Caruso: “Nessun problema con il Mpa”

Il semaforo verde ricevuto dalla Dc consente al governatore di dormire sonni più tranquilli anche davanti ad eventuali prese di posizione spigolose da parte del Movimento per l’autonomia, che conta quattro deputati a Sala d’Ercole. Il coordinatore di Forza Italia, Marcello Caruso, ad ogni modo, assicura che i rapporti con l’alleato autonomista sono sereni: “Non si registrano particolari fibrillazioni – dice -, il rapporto di collaborazione sta andando avanti verso l’obiettivo comune: fare un buon lavoro per la Finanziaria”.