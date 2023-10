Finanziaria e proroga dei commissari della sanità al vaglio della giunta

La manovra al voto

PALERMO – Giunta di governo a Palazzo d’Orleans in programma domani alle 17. L’esecutivo, presieduto da Renato Schifani, si appresta a varare la manovra finanziaria. All’ordine del giorno della seduta infatti è inserita la proposta dell’assessore all’Economia Marco Falcone che concerne il disegno di legge ‘Legge di stabilità 2024-2026’.

I punti all’odg

Il secondo punto da trattare invece riguarda la proroga dei commissari straordinari delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale. In programma anche il Piano di rigenerazione urbana per la Coesione 2021-2027, l’individuazione dei centri di responsabilità del PO Fesr 2021-2027; un parere da rendere sul Documento di Pianificazione Strategica predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e un protocollo per il potenziamento dell’intermodalità delle aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Previsto anche un finanziamento per un bene confiscato alla mafia “Villa Napoli”, che è stato assegnato al Comune di Bagheria.