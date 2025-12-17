 Finanziaria, l'Asael: "Destinare mezzo miliardo ai comuni siciliani"
la manovra
di
PALERMO – Destinare agli enti locali siciliani “almeno 500 milioni di euro” e rinnovare, anche per il biennio 2027/2028, la quota in favore dei comuni che escono dalla procedura di dissesto. Sono queste le richieste che l’Asael, l’associazione siciliana amministratori enti locali, ha avanzato all’Assemblea regionale, in vista del voto sulla Finanziaria.

“Non possiamo andare avanti con ‘contentini’ da chiedere al governo e all’Ars – dice Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael – da aggiungere al Fondo per le autonomie. Bisogna puntare sulla quantità e sulla qualità dei trasferimenti, anche alla luce delle variate esigenze degli enti locali che devono rispondere alle esigenze dei cittadini. Serve una urgente revisione del Fondo e per questo chiederemo al Governo l’attivazione di un tavolo tecnico”.

