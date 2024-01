Finanziaria, l’Asael: “Si ripartiscano i soldi ai Comuni per l’ok ai bilanci”

Cocchiara: "I documenti vanno approvati entro il 15 marzo"

PALERMO – “Mentre attendiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di stabilità regionale invitiamo il governo a fare presto sia alla promulgazione del testo che alla convocazione della conferenza regione autonomie locali per arrivare velocemente alla ripartizione delle risorse ai singoli enti”. A dirlo è il presidente dell’Asael, Associazione siciliana amministratori enti locali, Matteo Cocchiara.

“Abbiamo apprezzato – spiega il presidente dell’Asael – che l’Assemblea regionale siciliana abbia voluto procedere all’approvazione della finanziaria senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Adesso però occorre consentire anche ai Comuni di potere procedere all’approvazione dei bilanci di previsione e per questo è necessario che gli Enti sappiano con certezza quali sono le somme a loro destinate. Si tratta – aggiunge – di un’urgenza a cui procedere con sollecitudine alla luce della nuova normativa in materia di finanza pubblica locale che ha eliminato l’esercizio provvisorio negli Enti. Entro il 15 marzo vanno quindi approvati i bilanci”.

Per il presidente dell’Asael, dall’Ars, con la manovra pertanto è arrivato qualche timido segno positivo sebbene occorra fare molto di più. “Se il rapido ok alla manovra è da apprezzare perché garantisce una rapida programmazione, non possiamo essere d’accordo – aggiunge Cocchiara – sulla forte parcellizzazione delle risorse realizzata dal parlamento siciliano auspicando che il legislatore guardi sempre più agli interessi generali, realizzando d’ora innanzi manovre nell’interesse di tutti gli enti e non di pochi”.