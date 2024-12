Concorso del corpo forestale: "Opportunità per 250 giovani"

PALERMO – “Approvata la manovra finanziaria nei tempi consoni, evitando per il secondo anno consecutivo il ricorso all’esercizio provvisorio. Lo sblocco del concorso del corpo forestale è un’opportunità per 250 giovani siciliani”. A dirlo è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che dice “soddisfatta”.

“Il riordino della pianificazione del demanio marittimo è essenziale per le concessioni balneari – prosegue -. L’Ars aggiunge altre importanti misure per il territorio e l’ambiente”. L’esponente della giunta Schifani cita tra i vari punti “il rafforzamento di Arpa”.

Assunzioni e più controlli

“Oltre ad avere assicurato lo stanziamento triennale, con 2 milioni in più potrà potenziare laboratori e personale nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – sottolinea -. E questo assicurando assunzioni e maggiori controlli dove più serve”.

“Risorse aggiuntive per i geoparchi Unesco e per istituire due nuove, molto attese, riserve in Sicilia con iter avviato, Punta Bianca ad Agrigento e Capo Murro nella penisola della Maddalena a Siracusa.

Tutela dell’ambiente e attenzione all’Agrigentino

“Soddisfatta – ribadisce Savarino – per l’attenzione che l’ARS e la maggioranza hanno dimostrato verso le politiche ambientali. Il potenziamento di Arpa e le nuove risorse ai geoparchi, riserve naturali e parchi urbani permetteranno alla Regione di potenziare il personale e intensificare la tutela dell’ambiente in Sicilia”.

Tanta attenzione, secondo l’assessore, è stata dedicata anche alla provincia di Agrigento, a partire da “Agrigento Capitale della Cultura”, fino a Canicattì col Calvario, Licata con la riqualificazione del centro storico, gli archi di San Biagio Platani.

Segnali di attenzione all’Agrigentino

Poi Ravanusa, Menfi, Castrofilippo, Casteltermini, Bivona, Montallegro, Santa Margherita, Racalmuto, Lampedusa, Lucca, Campobello, Cammarata e tanti altri Comuni.

“I Comuni della provincia di Agrigento – conclude Savarino – hanno avuto segnali importanti in questa finanziaria approvata in tempi record dalla maggioranza a sostegno del governo Schifani”.