Manovra, si va avanti. Il governo scivola con il voto segreto DIRETTA

Rush finale a Sala d'Ercole

PALERMO – Rush finale dell’Ars sulla legge di stabilità. Mancano gli ultimi articoli per il via libera definitivo alla Finanziaria da parte del Parlamento regionale.

LA DIRETTA

20:15 – Ok a due emendamenti del governo che intervengono su altrettanti temi diversi: una modifica tecnica sul sistema di rendicontazione delle spese per Gibellina capitale dell’arte contemporanea e la proroga dell’Ufficio speciale Partecipate.

20:05 – “Grazie a una norma approvata nell’ambito della finanziaria regionale sono stanziati 5 milioni di euro per rendere le spiagge libere siciliane più attrezzate, sostenibili e di qualità. Per la prima volta la nostra Regione istituisce un capitolo di spesa dedicato esclusivamente alle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri. Una misura concreta, prevista dalla legge regionale e apprezzata e condivisa all’unanimità, che punta a migliorare i servizi, l’accessibilità e la tutela ambientale del nostro litorale, rafforzando anche il percorso verso riconoscimenti importanti come la Bandiera Blu e la Bandiera Verde”. Lo afferma l’assessora regionale del Territorio e dell’ambiente, Giusi Savarino. Le risorse saranno assegnate ai Comuni costieri sulla base di progetti mirati. Le modalità di accesso ai finanziamenti saranno definite entro 90 giorni con apposito decreto dell’assessorato. “Un risultato possibile grazie al lavoro condiviso e al senso di responsabilità dei colleghi che hanno sostenuto questa scelta senza distinzioni”, conclude Savarino.

19:50 – Una delle due votazioni nelle quali il governo è stato sconfitto è stata poi, di fatto, annullata. Un chiarimento intervenuto successivamente ha infatti fatto cadere i presupposti dell’emendamento soppressivo. SI è fatto ricorso alla formula prevista dall’articolo 117 del regolamento, che consente in via eccezionale di tornare indietro sulle decisioni dell’Aula già archiviate.

19.40 – Governo sconfitto due volte all’Ars nel rush finale della Finanziaria. L’Aula ha approvato con il voto segreto due emendamenti soppressivi del Movimento 5 stelle su altrettanti commi dell’articolo 131, rispetto ai quali l’Esecutivo aveva espresso parere favorevole. Il tabellone di Sala d’Ercole, nel primo caso, ha segnato 28 ‘sì’ e 20 ‘no’, nel secondo il risultato è stato di 20-17 per la proposta dell’opposizione.