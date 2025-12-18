Finanziaria, via libera alle agevolazioni per il bollo auto

Soddisfazione da Abbate e Grande Sicilia

PALERMO – L’Ars ha approvato con 37 voti a favore la norma della manovra di stabilità che prevede agevolazioni per il bollo auto. Per il presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars, Ignazio Abbate, “il voto non è solo una vittoria per i cittadini e per il tessuto produttivo siciliano, ma è la dimostrazione di una maggioranza che quando vuole sa essere solida, coesa e determinata a portare avanti il programma di governo”.

Abbate: “Maggioranza compatta”

“La coalizione di governo ha risposto con compattezza, respingendo ogni tentativo di non far passare l’emendamento e confermando il sostegno alle famiglie e alle associazioni di volontariato siciliane – aggiunge Abbate – Abbiamo introdotto esenzioni quinquennali per i veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno, oltre a un supporto concreto per il terzo settore. L’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi cinque anni dall’immatricolazione (per il periodo 2026-2028) riguarda veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica; veicoli con doppia alimentazione elettrica/termica che richiedono ricarica esterna; veicoli ibridi che non necessitano di ricarica esterna (inclusi i sistemi Lng e BioLng); veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno”.

L’emendamento riconosce il valore sociale di determinati enti, garantendo l’esenzione totale per i nuovi veicoli di organizzazioni di volontariato, Aps (iscritte al Runts) e Protezione Civile. “È un segnale forte per la transizione ecologica e per chi lavora sul territorio – commenta Abbate – Voglio evidenziare il valore strategico del comma 5. Grazie alla proroga delle disposizioni della legge regionale 2/2023, garantiamo i vantaggi già esistenti anche per il triennio 2026-2028, assicurando che gli enti del terzo settore beneficiari dei provvedimenti precedenti continuino a godere delle agevolazioni. Non lasciamo indietro nessuno, né chi acquista oggi né chi ha già investito in passato”.

Grande Sicilia: “Impegno per il volontariato”

“Con questo provvedimento – dicono i deputati del gruppo parlamentare Grande Sicilia – confermiamo il nostro impegno concreto a sostegno del mondo del volontariato, che rappresenta un presidio fondamentale di solidarietà, sicurezza e assistenza, soprattutto nelle emergenze e nelle situazioni di maggiore fragilità sociale”.

La proroga dell’esenzione consentirà alle associazioni di destinare maggiori risorse alle attività operative, riducendo i costi di gestione dei mezzi e rafforzando la capacità di intervento sul territorio. Tutto il gruppo parlamentare di Grande Sicilia esprime “soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento e ringrazia tutte le forze politiche che ne hanno condiviso lo spirito, ribadendo la volontà di continuare a promuovere politiche di sostegno a chi opera quotidianamente per il bene comune”.