Finì con lo scooter sulle auto in sosta: 24enne muore in ospedale

Francesco Luca era stato ricoverato in condizioni disperate

PALERMO – Si sono spente le speranze per un giovane palermitano che la notte tra il 10 e l’11 ottobre era rimasto gravemente ferito in un incidente in piazza Verdi. Francesco Luca, 24 anni, è deceduto al Civico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Stamattina i medici hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale che si è concluso nel primo pomeriggio. Le lesioni riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente

Quella notte, in base a quanto è stato ricostruito dall’Infortunistica della polizia municipale che ha condotto le indagini, il giovane aveva perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Liberty, finendo violentemente contro i mezzi parcheggiati nei pressi dell’incrocio con via Pignatelli Aragona.

Trasportato in codice rosso al Civico

Uno schianto terribile che sarebbe stato provocato dall’alta velocità. I sanitari giunti sul posto avevano subito ritenuto le sue condizioni gravissime e avevano trasportato il ragazzo in ospedale in codice rosso. Era stato ricoverato in neurorianimazione con la prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.