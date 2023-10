Ha segretamente vissuto una doppia vita

Finto avvocato vince 26 cause. Un uomo di nome Briar Mwenda originario di Nairobi, in Kenya, ha segretamente rubato l’identità a un avvocato, intraprendendo una doppia vita sotto il nome di Brian Mwenda Ntwiga.

Il “finto avvocato” senza formazione giuridica

Ciò che rende questa vicenda ancora più incredibile è il fatto che il “finto avvocato” Briar Mwenda non aveva alcuna formazione giuridica. Nonostante ciò, ha vinto ben 26 cause legali nei tribunali kenioti.

L’infiltrazione nel portale della Law Society of Kenya

Come ha fatto l’uomo a rubare l’identità del quasi omonimo legale? Mwenda si era introdotto nel portale della Law Society of Kenya, e aveva manipolato i dettagli dell’account di un uomo con il suo stesso nome. Successivamente, ha caricato una sua foto e ha affermato di possedere una laurea in giurisprudenza.

La scoperta del “vero avvocato”

Il vero Brian Mwenda Ntwiga, dopo vari tentativi vani di accedere al proprio account, ha iniziato a sospettare dell’attività fraudolenta. Deciso a scoprire la verità, ha contattato la Law Society of Kenya (LSK) per segnalare l’incidente. L’inchiesta che ne è seguita ha portato all’arresto del truffatore. Il caso ha suscitato scalpore nella comunità keniota e la notizia ha fatto il giro del web.

Mwenda comunque potrà diventare un vero legale

Nonostante la truffa, c’è chi è rimasto colpito dal talento innato del finto avvocato. Diverse persone sono disposte a coprire le spese per l’istruzione dell’uomo, in modo che possa conseguire una laurea legittima e praticare la legge legalmente. La Law Society of Kenya e altre organizzazioni simili, nel frattempo, stanno rafforzando le loro procedure di sicurezza per prevenire future infiltrazioni e truffe di questo genere.



