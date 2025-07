Firenze, incidente in galleria: tre morti, ferita anche una bambina

Autovettura travolta da un camion

E’ di tre persone decedute e due ferite il bilancio dell’incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura intorno alle 14.30 all’interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico.

Tra i feriti anche una bambina

L’auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i tre uomini morti e la donna e la bimba ferite nello schianto nella galleria della Variante di Valico, si sarebbe fermata all’improvviso sulla corsia di marcia. Alcune auto che sopraggiungevano sarebbero riuscite ad evitarla mentre il camion in arrivo avrebbe cercato di frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto, molto violento, con l’utilitaria. La dinamica precisa e le cause dell’incidente costato la vita a tre uomini sono ancora al vaglio, ma questo è quanto ricostruito in un primo momento. Si visionano anche le immagini delle telecamere.

Nell’incidente hanno perso la vita tre uomini. Ferita gravemente una donna di 35 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso. Sempre con l’elisoccorso portata in ospedale la bambina. I tre uomini deceduti e le due ferite viaggiavano tutti sull’auto coinvolta nello scontro con un autocarro. In seguito all’incidente i Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra e un polisoccorso e l’autogru da distaccamento di Fi-Ovest, hanno operato, si spiega dai soccorritori, con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura e affidate al personale sanitario. Purtroppo al termine delle manovre di soccorso il medico ha constatato il decesso di 3 uomini.

E’ stata riaperta, poco prima delle 16, sull’autostrada A1, il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa dell’incidente avvenuto all’interno della galleria di Base nel quale sono morte tre persone e sono rimaste ferite altre due, tra cui una bambina. E’ stata Aspi a comunicare la riapertura spiegando che nel tratto interessato “il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente”. Attualmente sono 7 i km di coda verso Bologna. L’incidente ha coinvolto un’auto e un autocarro. Vittime e feriti viaggiavano tutte sull’auto. Nell’impatto è morto anche un cane che viaggiava sulla macchina.