Fisascat, Spitalieri confermato segretario generale per la Sicilia

Una proposta alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale

Stefano Spitalieri è stato confermato alla guida della segretaria generale della Fisascat Cisl Sicilia.

L’elezione è avvenuta nel corso del XX congresso regionale che si è tenuto oggi all’Hotel Saracen di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

Confermati come componenti della segreteria anche la siracusana Teresa Pintacorona e l’agrigentino Alfonso Bellomo.

Nel corso dei lavori sono intervenuti il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana e il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini.

Nella sua relazione il segretario Spitalieri ha rimarcato la necessità di “creare un sistema di protezione e sviluppo condiviso, dove lavoratori e imprese collaborano per migliorare la competitività e il benessere complessivo del settore produttivo e retributivo”.

Servono “accordi capaci di evolversi con le trasformazioni dei settori e delle imprese, accompagnando la crescita professionale dei lavoratori. Per questo il nostro è un sindacato al passo con i tempi”

Spitalieri ha lanciato una proposta concreta alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale: “Costituire una cabina di regia per garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e promuovere una sana e regolare occupazione, investendo nella formazione per migliorare la qualità del lavoro e delle retribuzioni”.

“È necessario rafforzare i controlli per contrastare il lavoro nero, ed anche quello grigio, ma anche i contratti pirata – ha aggiunto –, potenziando i servizi ispettivi per garantire condizioni eque a tutti i lavoratori e contrastare la concorrenza sleale tra aziende”.

Infine, “i Centri per l’impiego devono essere resi più efficienti, in modo da favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo a ridurre il gap tra le esigenze delle imprese e le competenze dei lavoratori in cerca di occupazione”.