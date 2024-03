Fisco, cosa cambia: più tempo per rateizzare il debito

Tutte le novità

ROMA- Piani di rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il Fisco. Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione arrivata oggi in Consiglio dei ministri. Dal 2025 le cartelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate

automaticamente.

In gennaio i prestiti al settore privato sono diminuiti del 2,6 per cento sui dodici mesi, emerge da una

pubblicazione della Banca d’Italia. I tassi sui mutui calano a gennaio al 4,38%. Il Cdm dice stop al contante per i giochi online con funzioni di antiriciclaggio. Leo, “lotta ai furbetti, aiuto a chi vuole pagare ma non può”.