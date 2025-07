La fisica Gabriella Greison insultata sui social per una scollatura

L'outfit indossato per un evento dell'Università di Messina a Taormina

Gabriella Greison, scrittrice, divulgatrice e attrice teatrale, è finita nel mirino degli haters per via dell’outfit sfoggiato in occasione della cerimonia di consegna delle lauree dell’università di Messina, al Teatro Antico di Taormina.

La 51enne, esperta di fisica quantistica, invitata come madrina, ha indossato un abito estivo, fresco e scollato, adatto alle temperature roventi di questi giorni. La sua scelta, però, ha fatto storcere il naso ai suoi detrattori che l’hanno inondata di commenti sessisti.

Gabriella Greison non è rimasta a guardare e ha risposto a muso duro via Instagram. “C’erano 44 gradi – ha sottolineato in un lungo post – Quando mi hanno chiesto di fare la madrina alla cerimonia di laurea più bella d’Italia, mica mi hanno detto ‘porta con te anche un colletto rigido e un moralista anni ’50 in borsetta’, no?”.

La sua scollatura dà scandalo, Gabriella Greison: “Ma sul serio?”

“Io ho portato la mia voce, il mio cervello e un bel discorso da tenere tutti incollati – ha spiegato – e sono partita con un vestitino verde estivo che mi metteva allegria, e la metteva anche a chi avevo intorno. E siamo nel 2025. Cioè: il mondo brucia, i ghiacciai si sciolgono, l’intelligenza artificiale ci legge nel pensiero…e a voi sconvolge una donna che parla di scienza con un bel décolleté? Ma sul serio?”.

“Quello che vi ha turbato non è il vestito – ha proseguito la divulgatrice scientifica – È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso. Che possa salire su un palco, spiegare la funzione d’onda e Schrödinger, e intanto avere le tet*e. Ops. Non c’è un dress code per la dignità”.

“E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello e a posizionarvi nell’anno in corso, con tutte le lotte che sono state fatte da quelle prima di me – ha suggerito – Fa caldo, ma funziona ancora. Domanda: secondo voi, com’erano vestite ieri le migliaia di ragazze che si sono laureate? A loro è quindi preclusa la carriera scientifica?”.

Gabriella Greison tra le “100 donne di successo del 2024”

La 51enne è tornata sull’argomento in un secondo post. “Nel 2025 una donna bella può parlare di fisica quantistica, emozionare una platea, e scegliere da sola cosa mettersi. Sì, anche se è scollato. Sì, anche se vi distrae. Si chiama shock culturale”, ha sentenziato.

Gabriella Greison si è laureata in Fisica nucleare presso l’Università Statale di Milano. È direttrice del primo Festival della Fisica in Italia ed è stata inserita da Forbes tra le “100 donne di successo del 2024”.