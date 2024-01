Flavia, dall’Etna alle medaglie del “Cake international” di Birmingham

Terzo riconoscimento in pochi anni

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Una donna, una madre, una professionista che lavora con le mani, mettendoci la testa, il cuore, ma soprattutto l’anima. Si chiama Flavia Stroscio, vulcanica cake designer specializzata in sugar flowers (fiori di zucchero) e unica siciliana con tre medaglie d’oro ottenute al “Cake international di Birmingham”. La prima nel 2018 la seconda nel 2019, la terza recentissima a novembre 2023 nella categoria “Floral display”, con la realizzazione di una composizione di fiori realistici di zucchero.

I lavori

L’opera, che crea l’illusione di essere sospesa in aria, si intitola “Flinyng flowers“ (volano fiori). Una composizione di dalie, ranuncoli e tulipani parrot sapientemente mescolati a una miriade di piccoli fiori di campo e foglie che appaiono come un vortice di fiori svolazzanti. Creativa, talentuosa, dipinge e modella da una vita, l’arte è nel suo dna, Flavia Stroscio si è laureata all’Accademia di Belle arti. Il suo approccio al “cake designer” risale al 2014.

“Una tecnica non semplice”

“Un approccio avvenuto per gioco e per curiosità – spiega Flavia – quando sono rimasta letteralmente folgorata dalla “Sugar flowers”, anche perchè amo i fiori e li ho sempre realizzati con tutte le tecniche artistiche a mia disposizione. Ho cominciato a studiare questa tecnica non semplice e per me è stata una sfida. Piano piano sono riuscita a carpirne i segreti e a perfezionarmi a tal punto da raggiungere competenze che con mia sorpresa mi hanno permesso di sfidare i colleghi nei vari concorsi nazionali e internazionali”.

L’artista ha presentato dei veri e propri capolavori e ha tenuto e continua a tenere alto il nome della Sicilia e dell’Italia. Infatti non solo è divenuta insegnante della tecnica “sugar flowers” e tiene corsi in tutt’Italia, ma è anche “brand ambassador” di una nota azienda campana “Art gel “ di Gina Assini che opera nell’ambito del cake design. A marzo di quest’anno terrà un corso in Germania al Cake & bake Dortmund. Una volta tenuti i corsi torna nella sua “fucina sull’Etna”.

Il laboratorio di Pisano

“Passo intere giornate – continua la Stroscio – nel mio laboratorio a Pisano (frazione di Zafferana Etnea) in provincia di Catania , ai piedi di mamma Etna. E’ il mio rifugio incantato dove riesco a lavorare anche per 12 ore consecutive senza stancarmi , senza rendermi conto del tempo che passa in una sorta di full immersion da dove prendono vita le mie composizioni; colori caldi a volte ispirati al rosso -fuoco dell’Etna , o al giallo delle ginestre”. Creazioni che lasciano tutti a bocca aperta per la bellezza, per l’eleganza e per la raffinatezza con cui riesce ad abbinare fiori e foglie conferendo all’insieme un aspetto naturale e romantico. Le opere si mantengono intatte nel tempo se conservate in apposite teche.