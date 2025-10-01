Flotilla nella zona di massimo rischio

"Siamo a 145 miglia da Gaza"

ROMA – “Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza”, afferma la Global Sumud Flotilla sui suoi social network. “Restiamo vigili, mentre entriamo nell’area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate e/o attaccate”, scrive la spedizione. “Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane”, si aggiunge.

Imbarcazioni vicine

La Flotilla ha poi fatto sapere che nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente. I partecipanti alla missione hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un’intercettazione ma le imbarcazioni hanno poi lasciato l’area