Flotilla verso Gaza: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce, l’Ong conferma

Botta e risposta tra la Tunisia e la Global Sumud Flotilla

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone” mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto.

La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato alcun drone: “secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna”.

L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave ‘Family’ che “confermano l’attacco di un drone”. Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell’imbarcazione che all’improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata; poi il panico sulla nave, con un’altra persona che grida “incendio, incendio” e la prima che dice “siamo stati colpiti”. Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.