Fly Volley Marsala, arrivano Ludovica Fabbo e Rebecca Miliani

Due nuovi innesti per la compagine allenata da mister Camiolo

MARSALA (TP) – Si attendevano novità dalle attività di mercato della GesanCom Fly Volley Marsala e puntualmente, in un metà luglio assolato ma foriero di trattative pallavolistiche, giungono due arrivi a “Casa Fly”. Sono Ludovica Fabbo, palleggiatrice romana classe 2003 e Rebecca Miliani, schiacciatrice nativa di Portoferraio classe 2004.

Rebecca Miliani, cresce nel Volley Cecina giocando in tutti i roster “under” della compagine livornese e vantando una convocazione al Trofeo dei Territori 2018 ed una al Trofeo delle Regioni 2019 rappresentando la Toscana. Nella stagione 2020/2021, fa il salto di qualità e passa ad Orago (Va) in B1, ed in quella successiva, 2021/2022, gioca in Veneto nel Volley Jesolo in B2.

Ludovica Fabbo, inizia nelle giovanili del VolleyFriends Roma facendo le prime esperienze in campionati importanti come la B2, poi a 15 anni passa alla Igor Novara giocando l’under 16. La stagione successiva gioca ad Ancona l’under 18 e la B2 e nel 2020/21 si trasferisce alla Pvt Modica in B1 conquistando la A2. La scorsa stagione la gioca a Messina alla Akademia Sant’Anna, sempre in B1 vincendo nuovamente il campionato.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Marsala – dichiara Ludovica Fabbo- sono sicura di poter fare un bel percorso e di poter avere una bella crescita a livello personale. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare nella mia amata Sicilia ma soprattutto di conoscere le mie nuove compagne.”