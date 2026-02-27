Foibe, tensione in una scuola di Catania: solidarietà ai relatori

Pogliese annuncia l'interrogazione parlamentare

CATANIA – Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese interviene con fermezza dopo quanto accaduto al Liceo Galileo Galilei di Catania, dove si è svolto un incontro dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti.

Nel corso dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione del senatore Roberto Menia, promotore della legge sul Giorno del Ricordo, e della testimone Viviana Dalmas, italiana di Spalato, si sono registrate contestazioni e la diffusione di volantini polemici. Secondo quanto riferito, alcuni docenti avrebbero inoltre deciso di non far partecipare le proprie classi all’evento.

“Un fatto gravissimo che offende la memoria degli italiani vittime delle foibe e dell’esodo”, ha dichiarato Pogliese, parlando di un episodio che “lascia basiti” e che rischia di trasformare un momento di commemorazione in uno scontro ideologico.

Il senatore ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare piena luce sull’accaduto e ha espresso solidarietà ai relatori e al dirigente scolastico Emanuele Rapisarda, ringraziando gli organizzatori per aver portato avanti l’iniziativa “nonostante il clima teso”.

Al centro della polemica, il tema del contraddittorio e della partecipazione delle classi. Per Pogliese, la scuola deve restare “luogo di formazione e confronto”, garantendo agli studenti la possibilità di approfondire anche le pagine più complesse della storia nazionale.