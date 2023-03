Arbitro palermitano rincorso e picchiato, squalifiche per 5 anni in Promozione

Incredibile e increscioso quanto successo al termine della sfida tra Villarosa e Pro Falcone

1' DI LETTURA

PALERMO – Davvero incredibile e increscioso quanto successo al termine della sfida tra Villarosa e Pro Falcone, match valido per la ventiduesima giornata del girone B del campionato Promozione.

Allo stadio Comunale di Villarosa l’arbitro di un match molto teso, il palermitano David Bartolotta, al minuto novantasette convalida il gol che permette agli ospiti di pareggiare per 1-1 a gara ormai chiusa. Alcuni giocatori del Villarosa, alla convalida della rete, hanno fatto partire una vera e propria caccia all’uomo nei confronti di Bartolotta poi divenuta una vera e propria aggressione fisica.

Follia pura che, per forza di cose, si è trasformata per i protagonisti della violenza in una condanna severissima da parte del Giudice Sportivo. Cinque anni, ovvero fino al 3 marzo 2028, per Marco Ferrara “per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro e per averlo spintonato al petto – si legge nel comunicato della LND Sicilia – facendolo arretrare e procurando immediato dolore, mancanza di respiro, senso di vomito e per averlo afferrato con estrema violenza per la divisa, strappandola; e, ancora, preso con violenza per la testa, con uno sgambetto ne provocava la caduta a terra dove lo colpiva ripetutamente con calci procurando varie escoriazioni e forte dolore in tutto il corpo, particolarmente alla testa ed al collo, a fine gara”.

Stessa pena anche per Youssef Mardi per “avere colpito l’arbitro con un violentissimo pugno allo zigomo destro provocandogli immediato dolore e capogiri, a fine gara” mentre Lamine Mohamed Dabo è stato squalificato per tre anni “per avere bloccato la corsa dell’arbitro afferrandolo per la spalla destra, strattonandolo e consentendo l’’aggressione allo stesso da parte di un proprio compagno di squadra, a fine gara”. Più “blande” le sanzioni per il capitano Giuseppe Cordaro e per Fabio Messina, che salteranno i prossimi cinque turni di campionato.