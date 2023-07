Fondi per la Sicilia, Schifani: “Grazie al Cdm, stiamo vivendo un’emergenza”

“Con le associazioni di categoria stiamo eseguendo una parziale quantificazione dei danni subiti dal settore turistico"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Ringrazio il ministro del turismo Daniela Santanché e il governo nazionale per la sensibilità dimostrata nei confronti della Sicilia che, in questi giorni, sta vivendo un’emergenza drammatica legata all’ondata straordinaria di calore e al fenomeno degli incendi, al quale si è aggiunto il disagio a turisti e residenti per la parziale chiusura dell’aeroporto di Catania”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando lo stanziamento di 10 milioni di euro approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Santanché, per il comparto turistico siciliano.

Aeroporti, i voli dirottati oggi da Catania a Palermo e Comiso

“Attraverso il confronto con le associazioni di categoria stiamo eseguendo una prima, parziale, quantificazione dei danni subiti dal settore turistico, che inevitabilmente sta registrando grosse perdite in termini di presenze – ha aggiunto Schifani -. Per questo ho molto apprezzato la rapidità con la quale il Consiglio dei ministri ha approvato questo stanziamento economico straordinario. Il turismo in Sicilia resta uno dei settori principali della nostra economia e quindi è necessario fare tutto il possibile per sostenerlo, soprattutto in un momento così difficile”.