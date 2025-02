Fondi Ue, nasce una task force sul monitoraggio della spesa

Il gruppo di lavoro controllerà lo stato d'avanzamento del Fesr

PALERMO – Un gruppo di lavoro incaricato di svolgere un monitoraggio costante e rigoroso sullo stato di avanzamento della spesa del Fesr per gli anni 2025 e 2026 e di individuare le soluzioni per accelerare le procedure. È questo il risultato di una riunione organizzata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans con gli assessori alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, all’Energia, Roberto Di Mauro, all’Istruzione, Mimmo Turano, all’Ambiente, Giusi Savarino, e alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del dirigente generale del dipartimento Programmazione, Vincenzo Falgares.

L’incontro si è reso necessario a seguito di alcune criticità nell’attuazione del programma e, in particolare, delle difficoltà nella spesa di circa 700 milioni di euro, 200 quest’anno e 500 nel 2026. “Gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti – sottolinea Schifani – saranno chiamati a prestare maggiore attenzione, a superare le lentezze burocratiche che stanno rallentando la regolare esecuzione dei piani di spesa e a profondere il massimo sforzo per impedire il disimpegno delle risorse. Sull’impiego dei fondi europei si gioca una grande partita per lo sviluppo della Sicilia. Ulteriori ritardi ed esitazioni non saranno più consentiti”. La task-force si insedierà nei prossimi giorni e farà capo direttamente alla Presidenza della Regione.