Oltre all'ente anche quattro dipartimenti senza dg

PALERMO – La gara per la guida del Fondo pensioni della Regione Siciliana è aperta. La gestione amministrativa in questo momento è nelle mani di Patrizia Vinci, direttrice facente funzioni con poteri di firma.

Fondo pensioni della Regione, gara tra interni ed esterni

Il dilemma, come spesso accaduto negli ultimi tempi nelle vicende riguardanti la Regione e i suoi enti, è tra la possibilità di continuare con una figura interna o scegliere di affidarsi ad un esterno.

La Cisl Fp spinge per le risorse interne

La Cisl Fp Sicilia spinge per la prima ipotesi. “La valorizzazione delle professionalità interne rappresenta la scelta più efficace per garantire continuità amministrativa, efficienza e piena operatività dell’ente”, affermano il segretario generale Daniele Passanisi e il responsabile Enti regionali Fabrizio Lercara.

Una posizione spiegata partendo proprio dalla gestione temporanea affidata a Vinci. “La presenza di una figura interna, profonda conoscitrice delle dinamiche del Fondo, ha consentito di assicurare il regolare funzionamento dell’ente e la continuità dei servizi rivolti a pensionati e lavoratori siciliani”, sottolineano Passanisi e Lercara.

Da qui la richiesta che “anche la scelta definitiva della guida del Fondo pensioni Sicilia possa ricadere su una professionalità interna all’ente, nel segno della continuità, della competenza e della stabilità amministrativa”.

Anche il Cobas/Codir ‘tifa’ per gli interni

La scelta di affidare temporaneamente il Fondo ad una risorsa internai viene salutata positivamente anche dal Cobas/Codir. “La nomina di una dirigente interna rappresenta senza dubbio un segnale di attenzione alla competenza da parte del governo regionale vista la criticissima situazione del personale e amministrativa dell’ente”, evidenziano i segretari generali Dario Matranga e Marcello Minio.” Siamo certi che la neo responsabile dell’ente conosca bene le profonde criticità causate da molteplici pensionamenti mai rimpiazzati dalla precedente governance nonostante le molteplici richieste presentate dal nostro sindacato”, aggiungono. “Auspichiamo che questa nomina sia il nuovo trait d’union tra il Fondo pensioni Sicilia e l’amministrazione regionale – concludono – per valorizzare con urgenza e determinazione le professionalità interne e prevedere incentivi a chi, tra i dipendenti regionali, decidesse volontariamente di rinforzarne gli organici”.

Il caso Sambataro all’Audit

Si ripropone, così, la diatriba tra esterni e interni. L’ultimo duello, che ha visto in campo proprio i sindacati del pubblico impiego, ha riguardato la nomina, poi revocata, di Marco Sambataro all’ufficio speciale Autorità di audit della Regione. Il diretto interessato, alla fine, ha deciso di fare un passo indietro denunciando però la “difesa corporativa” messa in campo in quel caso dai dirigenti della Regione.

I dipartimenti della Regione senza guida

L’Audit è uno dei dipartimenti rimasti al momento senza un direttore generale. La Cisl Fp è in pressing anche per chiedere che vengano nominati i dg, pescando sempre tra gli interni, per dare un guida stabile ad alcuni dipartimenti strategici. Tra questi gli Affari extraregionali, retto ad interim da Margherita Rizza, l’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia (qui il segretario generale ad interim è Carmelo Frittitta). In ballo anche la Pianificazione strategica, che al momento viene retta da Giovanni Bologna. “È impensabile proseguire in queste condizioni”, dicono dalla Cisl Fp. L’untico interpello in peidi, al momento, è quello per la Pianificazione strategica.