Fondo sociale europeo, via libera alla riprogrammazione da 120 milioni

L'ok da Bruxelles. Schifani: "Un riconoscimento significativo"

PALERMO – La Commissione europea ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma operativo Fse+ Sicilia 2021-2027, presentata dalla Regione Siciliana nell’ambito della revisione di medio termine. L’intervento riguarda 120,35 milioni di euro di risorse comunitarie, destinate alle nuove Priorità Step, Prontezza e Decarbonizzazione, e libera un cofinanziamento nazionale di circa 270 milioni di euro, che sarà oggetto del prossimo accordo di coesione e dunque nuovamente destinato a finalità coerenti con il Fondo sociale europeo.

Le modifiche

Le modifiche introdotte nel Programma, sotto la regia dell’Autorità di gestione Rossana Signorino, dirigente generale del dipartimento della Formazione professionale, permettono all’Isola di attivare un pacchetto di interventi innovativi in ambiti strategici per il futuro dell’Ue: digitalizzazione, tecnologie pulite, biotecnologie, sicurezza, competenze avanzate e transizione verde.

“Si tratta di un riconoscimento significativo della capacità di programmazione dell’amministrazione regionale e della qualità della strategia proposta – dice il presidente della Regione Renato Schifani – la Sicilia dimostra di saper cogliere pienamente le opportunità offerte dall’evoluzione del quadro strategico europeo e di orientare in modo efficace le risorse disponibili verso le sfide emergenti: dalla transizione digitale ed ecologica allo sviluppo delle competenze necessarie per sostenere i nostri sistemi produttivi. Questo risultato conferma l’impegno della Regione nel rafforzare competitività, competenze e resilienza del sistema socioeconomico siciliano».

“Il via libera di Bruxelles – aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio del sistema formativo, produttivo e territoriale siciliano e conferma l’impegno del governo Schifani nel valorizzare ogni strumento utile a rafforzare competitività, innovazione, sicurezza e sostenibilità, nell’interesse dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali”.