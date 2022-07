Food, Enna è la città del del formaggio 2022

Ad insignire il capoluogo siciliano è stato il delegato regionale Sicilia Onafi, Pietro Pappalardo

ENNA – Enna e’ stata nominata citta’ del formaggio 2022. Ad insignire il capoluogo siciliano e’ stato il delegato regionale Sicilia Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, Pietro Pappalardo. Enna fara’ quindi parte dell’Albo delle “Citta’ del Formaggio”, che racchiude i Comuni che sono culturalmente ed economicamente sede di produzioni casearie identitarie nel proprio contesto sociale.

“La Citta’ del Formaggio e’ una idea che nasce in Sicilia nel 2020, partendo dal conferimento alla Citta’ di Santo Stefano Quisquina – dice Pappalardo – L’anno scorso sono stati insigniti del titolo Bergamo, Bracciano e Novara di Sicilia. Il 2022 e’ l’anno della Citta’ di Enna, che abbiamo scelto perche’ essa ha rilevanza storica e culturale legata alla produzione zootecnica e casearia. Per noi di Onaf, Enna Citta’ del Formaggio, significa dare l’opportunita’ a questa citta’ di rafforzare il percorso di valorizzazione della cultura e delle risorse casearie”. Il Comune, al fine del mantenimento della presenza nell’Albo, si impegna ad organizzare, con continuita’, eventi pubblici legati ai formaggi. Verranno installati 4 pannelli segnaletici turistici, con l’indicazione di “Citta’ del Formaggio 2022”, uno in ciascun ingresso principale della Citta’ di Enna.

“La Citta’ di Enna, candidata a Capitale Italiana della Cultura per il 2025, e’ a forte vocazione culturale, agricola, turistica, ed enogastronomica e persegue il sostegno alle iniziative che possano concretamente promuovere il territorio e i prodotti agroalimentari” afferma il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. “Siamo onorati ed accogliamo con favore l’iniziativa che Onaf ha proposto alla Citta’, quale veicolo di promozione per il nostro territorio. La cultura silvo-pastorale e casearia, con il formaggio Piacentinu Ennese, e’ uno degli elementi che da secoli caratterizza la citta’”.