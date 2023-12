Forcing veemente dei rossoazzurri ma passa il Sorrento FINALE 0-1

La formazione ospite espugna il Massimino

CATANIA – La cronaca.

Secondo Tempo

90’+5′. Arriva il triplice fischio finale. Il Sorrento espugna il Massimino.

90’+4′ Giallo per Ravasio.

90’+2′. Ammonito Popovic per aver trattenuto un avversario per la maglia.

90′. 5 minuti di recupero.

89′. Scampoli di partita anche per Bonavolontà e Vitiello.

88′. Catania sempre in avanti ma la zampata vincente non arriva.

82′. Ammonito Martignago che allontana il pallone a gioco fermo.

77′. Tra le fila del Sorrento, dentro Martignago, fuori Badje; nel Catania esce Rapisarda, entra Popovic.

73′. Botta dalla distanza di Chiricò: pallone di poco a lato!

71′. Bocic e Zanellato per De Luca e Zammarini

69′. Slalom in area di Chiricò: tiro e parata in due tempi di Del Sorbo.

68′ Doppio cambio anche tra le fila degli ospiti: Messori prende il posto di La Monica; Colombini al posto di Vitale.

64′ Doppia sostituzione in casa Catania: esce Marsura, entra Dubickas; dentro anche Chiarella al posto di Quaini.

63′. Altra occasione per i rossoazzurri ma Rocca incorna altro da due passi!

61′. Palla-gol per il Catania: Del Sorbo manca l’aggancio al pallone dall’interno dell’area piccola ma De Luca non riesce ad approfittarne.

57′. Sorrento che adesso viene fuori con più decisione.

53′. Tiro dalla distanza di Loreto: pallone a lato.

52′. Ammonito Quaini per intervento da dietro su Blondett.

49′. Ancora Catania. Prima De Luca e poi Chiricò non riescono a insaccare!

48′. Forcing etneo: Marsura non riesce a concretizzare.

47′. Subito corner per i rossoazzurri. Dagli sviluppi, colpo di testa di Rapisarda con Del Sorbo che para a terra.

45′. Si ricomincia. Nessuna sostituzione.

Primo Tempo

1′ Si parte. Calcio d’inizio dei campani.

3′ Mister Lucarelli propone un 4-2-3-1 che vede in avanti De Luca.

5′ Chiricò ci prova da distanza siderale: il suo sinistro si perde alla sinistra di Del Sorbo. È il primo tiro della partita.

8′ Fase di studio tra le due formazioni con i rossoazzurri che provano a cercare qualche varco in avanti, finora senza successo.

11′ Grande aggancio sulla fascia destra di Chiricò che scodella in mezzo ma non c’è nessuno pronto a colpire un pallone che si perde direttamente sul fondo.

13′. Fallo subito sul vertice basso dell’area di rigore da Marsura. Dal calcio di punizione, Castellini di testa manca di poco alto!

17′ Sorrento che ora prova a vanire fuori facendo possesso palla a centrocampo.

18′. Primo corner della partita: ed è a favore dei rossoazzurri. Sulla battuta, la difesa campana libera via.

20′. Da segnalare un sinistro chirurgico di Chiricò che Del Sorbo mette in corner. Sul pallone messo in mezzo, svetta Lorenzini con l’estremo difensore ospite che para senza problemi.

24′ Chiricò si smarca al limite dell’area di rigore: il suo sinistro giro si perde alto.

27′ Ammonito Loreto per un intervento scomposto ai danni di Chiricò.

29′. Lorenzini è bravo a porre fine ad un tentativo di incursione in area dei sorrentini.

32′. Invitante palla-gol per il Sorrento: Vitale, tutto solo, calcia alle stelle un buon pallone dal limite dell’area di rigore.

34′. Imediata risposta dei rossozzarri: cross di Marsura e testa di Rocca, salvataggio dell’estremo Del Sorbo!

36′. Gli etnei reclamano un calcio di rigore per via di un contatto in area su De Luca. Il signor Canci di Carrara lascia proseguire il gioco.

41′. GOL. Cambia il risultato al Massimino: una fucilata dai venticinque metri di De Francesco trafigge Bethers.

45′. Concesso 1 minuto di recupero.

45’+1′ Termina qui la prima frazione di gara.



Atmosfera lunare allo stadio Massimino. Poco dopo le 14 oggi la Società rossoazzurra ha confermato che restava la decisione di dover giocare la sfida al Sorrento a porte chiuse: “Catania FC rende noto che il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rigettato in data odierna il ricorso depositato dai legali del club, dichiarandone l’inammissibilità. Per l’effetto, la gara Catania-Sorrento sarà disputata in assenza di spettatori”, si leggeva nella nota inviata dall’ufficio stampa.

Si parte alle 20.45. Di seguito, le formazioni in campo: