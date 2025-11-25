Forestali, si in Commissione bilancio all’aumento delle giornate

Disco verde anche al fondo per la prevenzione degli incendi

PALERMO – Via libera in commissione Bilancio dell’Ars all’aumento delle giornate per i forestali come proposto dal governo nella manovra di stabilità. Disco verde anche al fondo per la prevenzione degli incendi boschivi.

E ancora, c’è l’okay all’implementazione e adeguamento delle piattaforme digitali del dipartimento regionale tecnico; e al fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni e alla norma in materia di rientri nel Fondo Sicilia. I lavori della commissione proseguiranno anche nel pomeriggio. Delle giornate dei Forestali si era parlato qualche giorno fa in un vertice del centrodestra con il presidente Schifani.

Le richieste del Pd

“Il Pd ha sostenuto l’emendamento alla finanziaria – spiega il gruppo Pd all’Ars in una nota – approvato oggi in commissione Bilancio, che permette l’incremento per tutti i contingenti di 23 giornate lavorative annue per i forestali. Abbiamo anche chiesto, come gruppo del Partito Democratico, che si preveda già adesso un impegno finanziario pluriennale rispetto a questa norma fino al 2027″.