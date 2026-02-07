Formazione professionale in Sicilia: “Ritardi nei finanziamenti”

L'intervento del deputato regionale, Primavera

CATANIA – Ritardi nei decreti, pagamenti non ancora liquidati e assenza di programmazione chiara per gli anni successivi. È il quadro critico esposto dal deputato regionale del Mpa, Santo Primavera, in una interrogazione parlamentare rivolta al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale sullo stato dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Secondo Primavera, “i percorsi “IeFP” certamente fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani, risultano avviati per l’anno formativo 2025/2026 anche in assenza dei necessari decreti di finanziamento. In particolare – rileva Primavera – non sarebbero ancora stati completamente liquidati i mandati di pagamento relativi alla seconda annualità, mentre i decreti per le terze annualità risulterebbero non emanati o emanati con forte ritardo.

Una situazione che – sottolinea Primavera – costringe gli enti di formazione accreditati ad anticipare risorse proprie per garantire la continuità del servizio pubblico, senza certezze sui tempi di rimborso.

Ma le criticità non riguardano solo l’anno in corso. Alla data odierna, infatti, non risultano pubblicati gli avvisi per le quarte annualità IeFP del triennio 2025/2027, né quelli relativi ai “percorsi IFTS”, considerati strategici per il collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Un vuoto di programmazione che rischia di ripercuotersi sugli studenti, sul personale del settore e sulla stessa credibilità istituzionale della Regione”.

Con l’interrogazione, Primavera chiede al Governo regionale “chiarimenti sui tempi di pagamento, sulle ragioni dei ritardi nei decreti, sull’emanazione degli avvisi mancanti e sulle misure urgenti che si intendono adottare per ristabilire regolarità e sostenibilità finanziaria del sistema. L’esponente parlamentare ha infine sollecitato una relazione in Commissione competente per garantire trasparenza sullo stato complessivo della formazione professionale in Sicilia.