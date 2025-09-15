Formazione professionale, la richiesta di 6 enti: “Sospendere l’Avviso 7”

Ancora malfunzionamenti

PALERMO – Le associazioni datoriali del settore della formazione chiedono la sospensione immediata dei procedimenti relativi all’Avviso 7 e la convocazione urgente di un tavolo tecnico. Lo scrivono in una nota Anfop, Asef, Cenfop, Federterziario Scuola, Forma.Re e Forma Sicilia.

“Nuove criticità sula piattaforma”

La richiesta, spiegano, arriva a seguito delle “nuove gravi criticità determinate per la seconda volta dal malfunzionamento della piattaforma informatica gestita da Sicilia Digitale, che ha causato continui rinvii, proroghe e disagi non solo agli enti di formazione, ma anche agli operatori del settore e ai cittadini siciliani”.

“Siamo di fronte a un vero e proprio accanimento terapeutico sull’utilizzo di un sistema informatico inadeguato – proseguono le associazioni – che sta arrecando danni concreti: gli enti sono paralizzati, i lavoratori non possono programmare con serenità e i cittadini continuano a essere privati di opportunità formative fondamentali”.

“Ora un confronto”

Le organizzazioni sottolineano come sia ormai “indifferibile l’apertura di un confronto esclusivamente datoriale con l’assessorato per individuare soluzioni concrete, trasparenti ed efficaci, in grado di restituire fiducia a un sistema oggi percepito come irrimediabilmente compromesso. Le associazioni firmatarie ribadiscono la disponibilità immediata a un incontro con l’assessore Turano e rinnovano la richiesta di interventi rapidi che possano scongiurare ulteriori danni al comparto della formazione professionale in Sicilia”.