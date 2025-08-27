Foro Italico, violenza sessuale su una studentessa straniera: arrestato

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Violenza sessuale e lesioni. Dovrà rispondere di queste accuse un 24enne somalo che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile e per il quale è stata disposta dal Gip del Tribunale la custodia cautelare in carcere.

I fatti si sono svolti la notte di Ferragosto, quando una giovane studentessa straniera, in città per un programma di scambio culturale, è stata brutalmente aggredita nella zona del Foro Italico. L’aggressore, dopo il rifiuto della ragazza, l’ha assalita, strappandole i vestiti e colpendola. La vittima pur riportando graffi, morsi ed ecchimosi, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto ad un gruppo di passanti che l’hanno immediatamente soccorsa.

La sua reazione è stata cruciale: ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, che si era nascosto tra gli scogli. A questo punto, alcuni cittadini si sono attivati per rintracciarlo, ma ogni tentativo di bloccarlo prima dell’arrivo dei carabinieri è stato vano a causa delle minacce del 24enne, che sosteneva di essere armato di coltello.

All’arrivo dei militari, i testimoni hanno fornito preziose indicazioni sull’identità e sulle abitudini dell’uomo, noto frequentatore dell’area. Così i carabinieri hanno setacciato l’intera zona e, grazie alla segnalazione di uno dei testimoni che aveva visto l’aggressore nascondersi dietro alcune cabine elettriche, sono riusciti a individuarlo e a fermarlo.