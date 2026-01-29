Forte vento e alberi caduti, un furgone per traslochi si ribalta in autostrada

A San Martino delle Scale la situazione più critica

PALERMO – “Siamo bloccati, non possiamo scendere o salire né dalla provinciale, né da Monreale”. C’è chi doveva recarsi al lavoro o lasciare i bambini a scuola tra gli automobilisti rimasti bloccati sulla strada provinciale 57, dove sono crollati diversi alberi.

Situazione critica sulla strada provinciale 57

E’ la situazione più critica che si registra oggi, 29 gennaio, a Palermo, in seguito alle forti raffiche di vento che in queste ore stanno colpendo la provincia. Lungo la strada che collega Monreale a Palermo attraverso il quartiere Boccadifalco, gli arbusti hanno ceduto e i lunghi tronchi sono finiti al centro della carreggiata, rendendo impossibile il passaggio.

Eventi che continuano a ripetersi nella zona, dove poche settimane fa un albero è finito su un’auto in transito: i quattro ragazzi che si trovavano nel mezzo sono rimasti feriti ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Nella notte, alberi sono finiti in strada anche in via Giuseppe Scalici, sempre a San Martino delle Scale, provocando anche il cedimento di alcuni cavi elettrici.

Forte vento e alberi caduti sulla sp 57

“Alberi che cadono a ogni pioggia”

“Ci hanno dato una mano alcuni ragazzi – raccontano gli automobilisti -. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco ci hanno aiutato a liberare l’area. Il maltempo per noi ha un rischio elevatissimo, se dovesse esservi un’amergenza non riuscirebbero a passare nemmeno i mezzi di soccorso”.

Forte vento e alberi caduti: gli altri interventi

Trenta gli interventi in coda al comando provinciale, quindici quelli effettuati dalle 8 di stamattina. Un grosso ramo pericolante è stato segnalato in via Alcide de Gasperi a Palermo, all’altezza dell’ufficio postale, altri alberi sono caduti in provincia, a Termini Imerese, Mezzojuso, Partinico e Piana degli Albanesei.

Furgone ribaltato in autostrada

Ma non finisce qui. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un furgone con scala per traslochi si è rovesciato mentre percorreva la strada tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. A causare l’incidente sarebbero state le forti raffiche di vento di ribalta che da ore stanno interessando la zona. Non si registrano feriti. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante e per mettere in sicurezza il tratto e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello per regolare il traffico.

Allerta gialla

Vigili del fuoco in azione anche per la messa in sicurezza di tettoie di lamiera in via Salerno e cartelloni pubblicitari a Bagheria e a Villabate. Per la provincia di Palermo, nelle scorse ore, la Protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso sarà valido fino alle 24.