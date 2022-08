Forti piogge a Caltanissetta, le strade diventano fiumi – VIDEO

Richiesti oltre 60 interventi di vigili del fuoco e protezione civile

PALERMO – Sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco a seguito del temporale che si è abbattuto oggi, tra le 14 e le 15, tra Caltanissetta e San Cataldo. Pioggia, vento e grandine hanno causato la caduta di numerosi alberi anche in piena città.

Una giovane era all’interno della sua auto quando uno degli alberi di villa Cordova si è staccato finendo sopra il veicolo. Ad aiutarla ad uscire dall’abitacolo un volontario della Protezione Civile. Per lei solo tanto spavento. In tutto le richieste di aiuto sono una sessantina – ancora diversi interventi sono in corso – e la metà devono essere effettuati. I vigili del fuoco sono in azione con tre squadre.

Numerosi gli alberi caduti per strada ma anche all’interno di ville private e condomini.

Diverse le abitazioni allagate – soprattutto nelle zone di campagna – e le grondaie e le pensiline divelte. Scene di panico anche a San Cataldo dove la pioggia torrenziale ha trascinato i cassonetti.

A Caltanissetta fiumi di pioggia si sono riversati dalle scalinate sulle strade principali con tombini divelti e disagi nella maggior parte delle strade cittadine.