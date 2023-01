Forza Italia, Berlusconi pronto ad affrontare il caso Sicilia

Ecco che cosa sta accadendo.

PALERMO – Silvio Berlusconi sarebbe pronto a convocare Renato Schifani e Gianfranco Miccichè ad Arcore. L’ultima crepa nel partito azzurro causata dall’addio di Michele Mancuso al gruppo del coordinatore regionale è l’epilogo di una storia iniziata male e finita peggio.

Berlusconi deus ex machina

Gli azzurri attendono adesso l’intervento del solo deus ex machina in grado di tentare una ricomposizione tra i due duellanti. Secondo fonti qualificate l’ex presidente dell’Ars, messo all’angolo a Sala d’Ercole, potrebbe decidere di rimettere la delega di coordinatore. Non sarebbe infatti tramontata la possibilità che il partito siciliano venga retto in questa fase delicata da un traghettatore in grado di portare il partito compatto alle prossime amministrative di primavera.

L’ipotesi Mulè commissario

Il nome che da settimane circola con più insistenza è quello del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il deputato palermitano nei giorni scorsi aveva pronunciato parole eloquenti sulla crisi del partito siciliano che lasciavano trapelare un tentativo di mettere in campo un’operazione di mediazione. “Parlo con Schifani e Miccichè più o meno quotidianamente so che si tratta di una frattura che si può ricomporre e stiamo lavorando affinché sia ricomposta perché ne va di mezzo il bene della Sicilia e soprattutto il bene che i siciliani devono volere alla politica. E’ l’ora di rimboccarci tutte le maniche e andare insieme verso il bene della Sicilia”, aveva detto un paio di giorni fa.

L’incontro Schifani-La Russa

E, in attesa che arrivi un segnale da Arcore, il presidente Schifani, che in queste ore si trova a Roma, dovrà affrontare un altro grattacapo di non poco conto: la risoluzione della contesa con Fratelli d’Italia. Una vicenda spinosa che in queste ore Schifani discuterà direttamente con il presidente del Senato Ignazio La Russa.