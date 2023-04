Forza Italia: Cancelleri c'è, Miccichè...

La convention al Politeama.

Era l’ospite più atteso ed è arrivato poco prima dell’inizio, accolto da sorrisi e strette di mano. Giancarlo Cancelleri, l’ex alfiere dei cinque stelle in Sicilia, fa il suo debutto in Forza Italia nella maniera più plateale, seduto in un gremito teatro Politeama di Palermo alla convention del gruppo parlamentare azzurro. Seduto dietro al governatore Renato Schifani, giacca e cravatta d’ordinanza, non smentisce le indiscrezioni e applaude al messaggio video di Silvio Berlusconi e al discorso iniziale del sindaco Roberto Lagalla, segnando il nuovo corso del partito del Cavaliere. “Non abbiamo preclusioni, siamo aperti a chi guarda a un centro moderato e liberale”, dice il neo coordinatore Marcello Caruso, guardando a una sala gremita in cui manca solo Gianfranco Miccichè.