Forza Italia, Falcone: “Trantino segua i valori di Berlusconi”

Le parole del commissario degli Azzurri etnei.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Buon lavoro alla nuova Giunta che il sindaco Enrico Trantino, ne siamo certi, saprà guidare con serietà e volontà di cambiamento. Il centrodestra alla guida della città di Catania è previsto dal delicato e fondamentale compito di interpretare al meglio le aspettative le catanesi, traducendole in fatti”. Così l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, dopo l’insediamento della nuova Giunta comunale.

“Forza Italia – aggiunge – sarà leale e propositivo alleato nella maggioranza, con le espressioni in giunta di Giovanni Petralia e Salvo Tomarchio, e l’impegno a dare voce ai nostri valori di sempre e ai programmi di buongoverno per la città. Lo faremo seguendo la strada indicata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, da sempre legato a Catania e che subito dopo lo spoglio, pur in un momento drammatico, aveva manifestato grande orgoglio per la nostra campagna elettorale e per il risultato a due cifre raggiunte da Forza Italia”.