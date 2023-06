Forza Italia, Schifani: “Rilancio del partito ascoltando la voce di tutti”

Parla il governatore

ROMA – “Il rilancio di Forza Italia? Ben venga, purché non sia fatto seguendo la logica della porta accanto. Sui media c’è un gran parlare dei nuovi assetti. Di un rilancio che è da condividere, purché, come non è avvenuto a volte in passato, si basi su principi condivisibili e concordati”. Lo dice a Repubblica il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Sarebbe un peccato dover assistere di nuovo a dibattiti fini a se stessi e autoreferenziali – aggiunge – magari appresi dalla stampa. Senza un confronto vero all’interno del partito”. “Bisogna ascoltare la voce di tutti – dice ancora – anche dei dirigenti che lavorano sul territorio. Sono convinto che Berlusconi terrà conto del gradimento elettorale espresso nelle diverse aree del Paese. Purtroppo in passato questo non è accaduto. Non abbiamo bisogno di una Forza Italia con una classe dirigente del Nord e con i voti che vengono dal Sud. E’ uno strabismo che va corretto”.

Sulla possibilità che altri governatori, come Occhiuto, siano d’accordo, Schifani osserva: “Non si può nascondere che in alcune parti d’Italia covi malessere. Mi sentirei in colpa se non mettessi in guardia davanti al pericolo un metodo di rilancio che parte dalla porta accanto, che premia non l’esperienza collaudata ma i rapporti personali”. E se Berlusconi, fondatore di Forza Italia, afferma che saranno premiati i talenti, “basta che ci si metta d’accordo su cosa significa: se ci limitiamo al talento intellettuale, si rischia di cadere in scelte che valorizzeranno chi ha più simpatie nel gotha del partito”.