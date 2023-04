Forza Nuova, Roberto Fiore parlerà a Catania dei fatti alla Cgil di Roma

Prevista anche una conferenza sull'Euro e la Bce.

Catania. Il Segretario nazionale di Forza Nuova, on. Roberto Fiore, sarà a domani a Catania per una giornata di impegni politici Alle ore ore 11,30, ci sarà la conferenza stampa sul “Processo 9 ottobre, presunta devastazione CGIL, emergono provocatori, infiltrati e tentativo di sciogliere Forza Nuova: E’ l’ora della Verità!”. Alle ore 17,30, ci sarà la conferenza aperta al pubblico: ” 25 anni di battaglie con coerenza. Le posizioni di Forza Nuova su politica nazionale ed internazionale”. Intervengono Roberto Fiore e Giuseppe Bonanno Conti (segretario regionale). Alle ore 19,00, altra Conferenza aperta al pubblico: “Uscire dal sistema Euro/BCE, battere moneta di proprietà nazionale e popolare, riappropriarsi della Sovranità monetaria”. Intervengono l’avvocato Antonio Pimpini (presidente del “Cento studi Giacinto Auriti”) e Roberto Fiore. Ore 21.00, concerto. Il luogo di svolgimento di tutti gli eventi è in via Conte Ruggero 51.