 Forze Usa recuperano il pilota disperso in Iran. Trump: "E' sano e salvo"
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Forze Usa recuperano il pilota disperso in Iran. Trump: “E’ sano e salvo”

Donald Trump
Il presidente parla di una delle operazioni più audaci della storia
MEDIO ORIENTE
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1 min di lettura

WASHINGTON – Forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l’abbattimento dell’F-15E avvenuto venerdì. Lo riferisce Axios, citando fonti ufficiali Usa. Il presidente americano Donald Trump e i componenti di alto livello del suo staff hanno seguito le operazioni di salvataggio del secondo componente dell’ equipaggio dell’F-15E abbattuto in Iran venerdì dalla Situation Room della Casa Bianca. Lo riporta Axios, in base a fonti ufficiali americane.

Esulta su Truth il presidente americano Trump. “LO ABBIAMO RECUPERATO! Miei concittadini americani, nelle ultime ore le Forze Armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle più audaci operazioni di ricerca e salvataggio nella storia degli Usa, in favore di uno dei nostri incredibili Ufficiali di equipaggio – che è anche un Colonnello di grande prestigio – e che sono entusiasta di potervi annunciare essere ora SANO E SALVO!”.

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