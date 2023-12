Foss, lascia il presidente Gaetano Cuccio: "Non ci sono più le premesse..."

Si parla di motivi personali, ma... La convocazione

PALERMO– Il panorama che si intravvede va messo ulteriormente a fuoco e potrebbe tratteggiare un quadro un po’ diverso da quello descritto, da alcuni, di “piena serenità”. La notizia nuda e cruda, intanto, è questa: Gaetano Cuccio, presidente della Foss, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, si è dimesso e lascia l’incarico. Si parla, ufficialmente, di ‘motivi personali’.

“Non ci sono più le premesse”

“Dopo mesi di duro lavoro – dice Cuccio – e di un incarico portato avanti senza nessuna remunerazione, solo per amore dell’arte, non ci sono più le premesse per continuare. Mi dispiace, amo l’arte, ma vado via sereno, ringraziando chi mi ha nominato. Un abbraccio ai lavoratori e al pubblico”. Sottotraccia i rumours circa una presunta e non meglio precisata “stanchezza” che sarebbe la causa delle dimissioni.

La convocazione all’Ars

E che il clima non sia idilliaco si evince anche da una nota di Fabrizio Ferrara, presidente della Commissione Cultura dell’Ars: “Da mesi registriamo segnali di preoccupazione di lavoratori e sindacati relativamente alla programmazione ed al futuro della Fondazione stessa. La notizia di oggi delle dimissioni del Presidente del cda, a pochi mesi dall’insediamento, impone di monitorare attentamente la vicenda Foss. Per questa ragione ho dato indicazione di convocare in V Commissione la governance della Foss per un’apposita seduta”.

“Proseguiamo con serenità”

“Proseguiamo il cammino intrapreso con l’ottimismo che ci deriva dal rinnovato affetto che abbiamo riscontrato nel pubblico”. Questa la dichiarazione del sovrintendente della Foss, Andrea Peria Giaconia. La campagna abbonamenti 2023-24 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ha fatto registrare un aumento del venticinque per cento. “Siamo molto felici e orgogliosi per questa risposta – aveva dichiarato il sovrintendente – che premia sicuramente la nostra scelta di puntare sul rapporto di affetto e fiducia del pubblico con la sua orchestra”.