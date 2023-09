Fp Cgil: “Stabilizzare i lavoratori Pnrr e Fondi coesione”

"Preoccupazione per i precari al Comune di Catania"

CATANIA – “Preoccupazione per i lavoratori impegnati nei progetti del Piano azionale di ripresa e resilienza e nella gestione dei Fondi coesione al Comune di Catania” è espressa dalla Fp Cgil che ricorda come siano “dieci lavoratori precari impegnati nei concorsi Coesione 1 e 2 con contratti in scadenza nel 2024 e nel 2025 e 94 i precari Pon Metro con contratti per cui è stata prevista una proroga al 2025”. “Sul loro futuro occupazionale a breve termine – afferma il sindacato – pende un grande interrogativo, per questo facciamo alle istituzioni affinché venga garantita loro la stabilità. Sul caso è già prevista una mobilitazione di categoria il 3 ottobre Palermo”.

“Insieme alla Funzione pubblica nazionale e a tanti altri territori – spiega la segretaria generale Fp Cgil di Catania, Concetta La Rosa – segnaliamo la necessità di salvaguardare lavoratrici e lavoratori impegnati a costruire tutto quanto sia necessario al decollo del Pnrr e dei fondi Coesione. Pensiamo che i duemila funzionari previsti nella bozza Dl Mezzogiorno non siano sufficienti e che il decreto non tenga in conto le professionalità maturate negli anni con le stesse finalità e che oggi rischiano di essere beffate a causa di questa norma”.

“Sarebbe una grande contraddizione impegnarsi per garantire un futuro lavorativo migliore alla nostra città e poi dimenticarsi di coloro che giornalmente sono impegnati per quest’obiettivo. Non escludiamo – conclude la sindacalista – di organizzare una mobilitazione anche a Catania. La pubblica amministrazione diventa sempre meno attrattiva in termini salariali e si contano già decine di dimissioni di questi lavoratori nella nostra città”.