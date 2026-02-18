Frah Quintale annuncia le nuove date del suo tour estivo: tappa in Sicilia

Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti ‘26, la tournée in partenza ad aprile

PALERMO – Il Summer Tour ’26 di Frah Quintale si amplia con tre nuove date, che lo vedranno protagonista nei maggiori festival italiani nell’estate 2026. I biglietti dei nuovi appuntamenti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio.

Il Summer Tour ’26 si arricchisce di tre nuovi imperdibili concerti: il 3 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 12 luglio al Sequoie Music Parka Bologna e il 27 luglio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA).

I nuovi appuntamenti si aggiungono alle date già annunciate – prodotte da Live Nation – che vedranno la partecipazione di Frah Quintale il 17 luglio alloShock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglioal Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari.

Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti ‘26, la tournée in partenza ad aprile.

Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”.

Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente.

“Amor Proprio” anticipa Palazzetti ‘26, il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane e riporterà l’artista alla dimensione live, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. Prodotta da Live Nation, la tournée avrà inizio l’11 aprile 2026 dal PalaTerni di Terni (data zero) e proseguirà poi il 13 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 15 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (sold out), il 18 aprile al Palapartenope di Napoli, il 20 aprile alla Kioene Arena di Padova, per poi concludersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino. Radio 105 è media partner del tour.

Artista a tutto tondo, per questa importante occasione Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.