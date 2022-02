Frane a Petralia e Polizzi, Cocina: 6 milioni di euro per primi interventi

Le parole del direttore della Protezione civile regionale

PALERMO – “Ho dato indicazioni al sindaco di Petralia Sottana di evacuare alcune case e porre così in sicurezza le persone. Un’attenzione massima sarà destinata alla viabilità. Questi sono comuni che hanno già una viabilità problematica. La zona è sempre quella della prima frana. Si tratta di territorio impervio. E’ difficile trovare dei territori non soggetti a frane. Per affrontare l’emergenza di Polizzi Generosa e Petralia Sottana abbiamo già un plafond di 6 milioni di euro. Faremo un’integrazione e avremo a disposizione altre risorse”. È quanto ha affermato il direttore della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, nel corso di un sopralluogo a Petralia Sottana dove ieri una frana ha danneggiato decine di abitazioni.

“Polizzi Generosa è stata costruita in una zona rocciosa – dice Cocina – le case che stanno crollando sono state costruite in zone esterne soggette a frane. Nelle Madonie trovare zone stabili è molto difficile. La vecchia frana ha un’estensione notevole. Questa frana ha un’estensione minore ma ha coinvolto decine e decine di case”.

A preoccupare maggiormente sono le lesioni nelle case. Una cinquantina le abitazioni che ricadono nell’area dello smottamento che si è verificato nel centro storico di Petralia Sottana. Diverse le famiglie sgomberate per precauzione. “Il campo di frana è in evoluzione e lo stiamo monitorando – spiega Cocina, -. Questo movimento sta ripercorrendo i siti delle antiche frane del 1660, 1800 e 1976-’77”.

I tecnici stanno anche valutando degli interventi per evitare infiltrazioni di acqua nel terreno, che il motore di questa frana. “Quest’anno – continua Cocina – la quantità di piogge è stata straordinaria, le conseguenze sono queste”.

LEGGI ANCHE:

Frana a Petralia, danni agli edifici e case sgomberate: i sopralluoghi FOTO

Polizzi Generosa, i crolli non si fermano: evacuate diverse case VIDEO

Polizzi Generosa, crolla un’altra casa e parte raccolta fondi