Frana a Petralia, danni agli edifici e case sgomberate: i sopralluoghi FOTO

Le segnalazioni alla protezione civile regionale

“Il centro storico di Petralia Sottana, dal primo pomeriggio di ieri, è interessato da alcune lesioni del manto stradale e da altri segnali di cedimenti, interni ed esterni, ma ancora di lieve entità, che vedono coinvolti alcuni edifici ricadenti nell’area che va da sopra il museo sino al quartiere San Giovanni”. A spiegarlo è la protezione civile regionale dopo lo smottamento che si è verificato nelle scorse ore nel paese del Palermitano.

Le segnalazioni

“Il Sindaco di Petralia Sottana, Leonardo Iuri Neglia, al manifestarsi degli indicatori di un possibile dissesto – precisano – ha subito lanciato l’allarme, chiedendo ai propri cittadini residenti nell’area di segnalare immediatamente ogni eventuale anomalia strutturale osservata nelle proprie abitazioni, come appunto la comparsa di lesioni sulle pareti. Nel frattempo, a scopo precauzionale, lo stesso primo cittadino ha emesso un’ordinanza di sgombero per dieci abitazioni. Si tratta di circa 23 persone che hanno trovato ospitalità presso parenti e amici. Siamo sempre in un’ottica di estrema cautela e prevenzione ed è ancora presto per trarre conclusioni. Le prime risposte arriveranno dopo gli accertamenti tecnici e solo allora si potrà stabilire qual è l’entità della problematica. Già questa mattina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, i dirigenti responsabili del servizio emergenza, Bruno Manfré, e del Centro funzionale, Giuseppe Basile, saranno a Petralia Sottana per svolgere un sopralluogo”, concludono. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA