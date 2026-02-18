Frana di Niscemi e maltempo, via libera del Cdm al decreto

Lo aveva anticipato la premier Meloni

ROMA – Il Consiglio dei ministri riunitosi nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ha approvato diversi decreti.

Tra questi, il decreto bollette, il decreto maltempo e il decreto per la frana a Niscemi.

Nello specifico, il dl energia introdurrà alcune misure per tagliare il costo delle bollette e, in particolare, abbassare l’importo di queste ultime per le famiglie fragili e per le imprese.

Il decreto maltempo riguarderà invece le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia mentre il dl Niscemi attuerà le misure necessarie ad aiutare il Comune nella ripresa dopo la frana iniziata il 25 gennaio scorso che ha sconvolto la cittadina siciliana che è stata visitata nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni.