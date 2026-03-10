 Niscemi, frana nell'area Muos: il sindaco scrive alle autorità militari
Frana nell’area Muos, il sindaco di Niscemi chiede risposte

Massimiliano Conti ha scritto alle autorità militari di Sigonella
CALTANISSETTA
di
NISCEMI – Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha scritto alle autorità militari statunitensi per avere ragguagli precisi sulla situazione del cedimento dell’area al di sotto del sistema Muos, in contrada Ulmo. “Attendo di avere risposte dalle autorità militari di Sigonella”, dice il primo cittadino.

La segnalazione del movimento No Muos

Conti ha effettuato un sopralluogo in giornata nella zona segnalata dal movimento No Muos, che ha reso pubblico un video nel quale si nota la zona che cede proprio a poca distanza dalle parabole del sistema militare di telecomunicazioni.

