 Frana Niscemi, Musumeci: "Sereno, schiena dritta e testa alta"
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Frana Niscemi, Musumeci: “Sereno, schiena dritta e testa alta”

Nello Musumeci
Interviene il ministro del Mare sull'indagine della procura di Gela
l'inchiesta
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PALERMO – “Nessun commento sul lavoro della Procura di Gela. Da parte mia il massimo rispetto. Quel che avevo da dire sulla frana di Niscemi l’ho detto in parlamento”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“L’iscrizione nel registro degli indagati è, in indagini così complesse, un atto dovuto e di garanzia. Spero solo che si concludano presto. Per quanto mi riguarda, sono assolutamente sereno, schiena dritta ea testa alta, come sempre in tanti anni di impegno politico senza macchia” ha aggiunto.

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