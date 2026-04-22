 Frana sulla sp 24: "Caltavuturo isolata, agire con urgenza"
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Frana sulla sp 24, Intravaia: “Caltavuturo isolata, agire con urgenza”

marco Intravaia cerimonia Nassiriya
Il deputato azzurro si è rivolto ai vertici regionali della Protezione civile
NEL PALERMITANO
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PALERMO – “La situazione di isolamento a Caltavuturo, in seguito alla frana che ha coinvolto la SP24, il collegamento con Scillato, è gravissima. La Protezione civile regionale e la Citta Metropolitana di Palermo intervengano con urgenza”.

Il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, in seguito alla frana che ha colpito il territorio di Caltavuturo, si è appellato alla Protezione Civile regionale, nella persona di Salvo Cocina, e alla Città Metropolitana per un intervento urgentissimo.

“La comunità, al momento, è emarginata dal resto della Sicilia – afferma – ed è una situazione che non può perdurare neanche per poche ore. Ne va della sicurezza pubblica, dei servizi essenziali e del tessuto produttivo del territorio”.

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