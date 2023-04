Ars, Francesco Cascio vince il ricorso: primo dei non eletti

Le dichiarazioni dell'amministratore unico di Sicilia Digitale.

“La Commissione verifica poteri dell’Ars ha approvato il ricorso presentato da me contro Pietro Alongi, deliberando definitivamente che io sono il primo dei non eletti, scavalcando proprio Alongi di quattro voti. A questo punto il verdetto è definitivo e deve solo andare in aula per la presa d’atto”. Lo annuncia Francesco Cascio, forzista, medico, tornato alla politica. Si chiude così una parentesi tormentata, anche se, dal punto di vista concreto, al momento, non cambia niente.

Cascio, che nel frattempo è stato nominato alla guida di Sicilia Digitale, aveva manifestato fin da subito il suo disappunto: “Questo risultato mi ha preso alla sprovvista. Alongi guadagnerebbe 23 voti e io ne perderei 64. Come è possibile? C’erano i dati ufficiali, mica me li sono inventati io. Io sono l’unico a perdere voti. C’è qualcosa che non va”. (rp)