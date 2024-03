Francia, diritto all’aborto nella Costituzione: “Fierezza”

Le dichiarazioni del presidente

PARIGI- I 925 parlamentari francesi, deputati e senatori, riuniti in Congresso nella reggia di Versailles, hanno approvato l’inserimento del diritto all’aborto nella Costituzione. La Francia è il primo Paese che decide di inserire l’interruzione volontaria di gravidanza nella propria Carta fondamentale. Sono stati 780 i voti a favore. “Fierezza francese, messaggio universale”: lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X dopo il via libera del parlamento riunito in congresso a Versailles all’inserimento del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) nella costituzione della Francia.