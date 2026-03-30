Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di via Aldo Moro a Patti

Prevista la spesa di 1,6 milioni di euro

PATTI (MESSINA) – La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Patti, in provincia di Messina, per mettere in sicurezza l’area abitata di via Aldo Moro.

Il bando, pubblicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, prevede un importo a base di gara di 1,6 milioni e il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al prossimo 6 maggio.

Si avvia così a conclusione una vicenda annosa che interessa una porzione del centro abitato, comprese le palazzine dell’Istituto autonomo case popolari sul lato valle e parte dei palazzi sul lato monte di via Aldo Moro.

Cosa prevede l’intervento

L’intervento, che si attende da tempo e che restituirà la piena fruibilità dei luoghi, in un versante che ha indice di pericolosità P3 e di rischio R4, prevede l’esecuzione di lavori necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del sito, compresa la demolizione e la ricostruzione delle infrastrutture lesionate e la realizzazione di opere di regimazione idraulica.

Il versante presenta diverse criticità e sono peraltro ancora ben visibili le crepe che si sono formate lungo i muri perimetrali delle palazzine Iacp e sui muri di contenimento e gli avvallamenti a causa del progressivo smottamento del terreno. Il progetto prevede anche la sistemazione di tutta la sede stradale e dei marciapiedi, fortemente compromessi dall’azione del dissesto in corso da anni, oltre alla costruzione di tre paratie di sviluppo diverso – rispettivamente 58, 141 e 19 metri – ma con eguali caratteristiche e sormontate da un cordolo.